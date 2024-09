Klub-WM: Titelverteidiger SC Magdeburg startet mit Sieg

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in Ägypten mit einem Kantersieg den ersten Schritt auf dem Weg zum vierten Klub-WM-Titel in Serie gemacht. Das Team von Trainer Bennet Wiegert bezwang den nordamerikanischen Vertreter California Eagles 57:21 (28:14) im ersten Vorrundenspiel deutlich.

Nationalspieler Lukas Mertens zeigte sich mit 16 Toren am treffsichersten. Siege mit mehr als 30 Toren Differenz sind bei der Klub-WM keine Seltenheit: Im Vorjahr in Dammam/Saudi-Arabien war dem SCM ein 57:14 gegen den neuseeländischen Vertreter University of Queensland gelungen.

Die drei vorherigen Ausgaben (2021, 2022, 2023) des Wettbewerbs, damals noch unter dem Namen IHF Super Globe, hat Magdeburg gewonnen. Einzig Rekordsieger FC Barcelona war bisher ebenfalls ein Titel-Hattrick (2017 bis 2019) gelungen - vier Titel in Serie wären ein Novum. Im zweiten Gruppenspiel trifft der SCM am Sonntag (14.00 Uhr) auf Khaleej Club aus Saudi-Arabien.

Die 18. Ausgabe der Klub-WM findet in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt, die noch keinen Namen trägt und rund 50 Kilometer entfernt von Kairo liegt, statt. Neun Mannschaften kämpfen um den Titel, das Finale steigt am Donnerstag (19.00 Uhr).