Knieverletzung: DHB-Frauen bei EM ohne Kühne

Deutschlands Handballerinnen müssen bei der EM auf Youngster Nieke Kühne verzichten. Die 20 Jahre alte Rückraumspielerin der HSG Blomberg-Lippe verletzte sich im Training am Knie, auf eine Nachnominierung verzichtete Bundestrainer Markus Gaugisch zunächst. Die deutsche Mannschaft startet mit 16 Spielerinnen ins Turnier, erster Vorrundengegner ist am Freitag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) die Ukraine.

"Klar ist das eine Situation für die Mannschaft, die man nicht gerne hat. Das macht einen betroffen. Aber wir sind stark genug, das für Nieke umzudrehen", sagte Gaugisch bei einem Medientermin am Donnerstag in Innsbruck: "Wir hoffen, dass sich Nieke gut erholt und wieder zu alter Stärke zurückfindet. Wir drücken ihr alle Daumen." Kühne, deren Rolle nun "aufgeteilt" werden müsse, hätte in Österreich ihre Turnier-Premiere gefeiert.