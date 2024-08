Köpfchen gefordert: Handballer vor Spanisch-Prüfung

Alfred Gislasons Rezept für einen Sieg gegen Spanien? Eine bessere Chancenverwertung vorn und mehr Bewegung hinten. "Wenn wir wie gegen Kroatien 19 Fehlwürfe haben, davon mehr als die Hälfte freistehend gegen den Torhüter, dann ist es immer schwer gegen solche Gegner", sagte der Bundestrainer der deutschen Handballer vor der Partie am heutigen Freitag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport). Vor allem, so Gislason, "müssen wir auch deutlich mehr Bewegung in unsere eigene Abwehr bekommen".