Mann des ersten Kempa-Tores: Singer wird 90

Abspringen, Ball im Flug fangen und direkt werfen - Tor: Die Beobachter rieben sich verblüfft die Augen. So etwas hatte die Handball-Welt noch nicht gesehen, als der Kempa-Trick am 24. März 1954 bei einem inoffiziellen Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden (10:10) in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe uraufgeführt wurde.

"Ich lief in Richtung Kreis-Mitte, als Bernhard Kempa von Rückraum-Links den Ball hoch in Richtung Torraum spielte", beschreibt Horst Singer heute die handballhistorische Szene, als er vor über 70 Jahren das erste Kempa-Tor der Welt erzielte: "Nach dem Absprung vor dem Kreis nahm ich seinen Pass in der Luft ganz kurz an und warf den Ball in Richtung Tor." Am Sonntag wird Singer 90 Jahre alt - und die Erinnerungen an einen der größten deutschen Handballer werden wieder wach.

Singer war nicht bloß der Premierenschütze des Kempa-Tores, er ist auch der einzige noch lebende Spieler der deutschen Feldhandball-Weltmeistermannschaft von 1955 - und damit der älteste Weltmeister im Handballsport überhaupt. Der legendäre Göppinger Linkshänder war seinerzeit der mit Abstand jüngste Spieler im deutschen Team, das am 10. Juli 1955 im Stadion Rote Erde in Dortmund im Finale vor rund 50.000 Zuschauern mit 25:13 (11:7) gegen die Schweiz triumphierte. Der damals 20-jährige Singer glänzte als zweifacher Torschütze.

Insgesamt bestritt der in Ulm geborene Singer zwischen 1955 und 1960 23 Länderspiele - in der Halle und auf dem Feld - und erzielte dabei 68 Tore. Mit Frisch Auf Göppingen gewann er sechs Mal die Deutsche Meisterschaft, davon zweimal draußen. Zudem feierte "Spatz", wie er in Anlehnung an das Wahrzeichen seiner Geburtsstadt genannt wird, 1962 mit Göppingen als erste deutsche Mannschaft den Sieg im Europapokal der Landesmeister.

Seinen Ehrentag wird Singer im kleinen Familienkreis mit seiner Ehefrau Helga in Göppingen begehen. Frisch Auf wird seinen Ausnahmesportler, der später als Sport- und Geographielehrer an einem Göppinger Gymnasium arbeitete, zu diesem Anlass in die neu eingerichtete Hall of Fame aufnehmen.