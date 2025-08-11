Nach Chaos in Ludwigsburg: Smits-Comeback in Metz

Handball-Nationalspielerin Xenia Smits läuft in der kommenden Saison wieder in Frankreich auf. Wie Metz Handball am Montag mitteilte, wechselt die 31-Jährige nur wenige Tage nach dem Insolvenzantrag des deutschen Serienmeisters HB Ludwigsburg für die neue Saison zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Smits lief bereits von 2015 bis 2020 für den französischen Erstligisten auf und gewann in dieser Zeit viermal die Meisterschaft. Nun feiere sie "ihr großes Comeback", schrieb Metz auf Instagram.

Gemeinsam mit Smits sollen die "europäischen Ambitionen" des Klubs vorangetrieben werden. In der Champions League hatte Metz zuletzt das Final Four erreicht, musste sich aber mit Platz vier begnügen.

"Jetzt fehlt nur noch der Titel, und ich hoffe, diesen nächsten Schritt mit dem Klub gehen zu können", sagte Smits und zeigte sich ob ihrer Rückkehr glücklich: "Wenn ich an die Zeit denke, als ich in Metz gespielt habe, muss ich lächeln und bin glücklich. Das ist das Beste, was mir passieren konnte."

Vor allem im Hinblick auf die Heim-WM, die vom 26. November bis 14. Dezember gemeinsam mit den Niederlanden ausgetragen wird, ist Smits' Wechsel wichtig. Nach den Turbulenzen in Ludwigsburg stand sie praktisch ohne Verein da, jetzt kann sie aber aufatmen.