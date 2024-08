"Stimmung positiv": Handballer "bereit" für Frankreich-Kracher

Anzeige

Showdown, Kracher, Highlight-Spiel: Von den kursierenden Superlativen für das mit Spannung erwartete Viertelfinale gegen Frankreich lassen sich Deutschlands Handballer nicht beeindrucken. Angst? Von wegen. Das deutsche Team geht mit Vorfreude in die Partie gegen den Gastgeber und Tokio-Olympiasieger am Mittwoch (13.30 Uhr /ZDF und Eurosport) im umgebauten Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy vor 27.000 Zuschauern.

"Die Stimmung ist insgesamt positiv, sehr gut und sehr locker", berichtete Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Abschlusstraining am Dienstag in Lille. Man werde "bereit sein". Nach dem Viertelfinal-Aus in Tokio 2021 (gegen Ägypten) scheint für die DHB-Auswahl nun eine Wiederholung des Bronze-Coups von vor acht Jahren in Rio absolut möglich. Oder sogar noch mehr?

Deutschland - Frankreich heute hier im kostenlosen Livestream: Handball-Olympia-Viertelfinale

Dafür müssen aber erstmal die Franzosen bezwungen werden. Der Respekt vor dem Team um den scheidenden Superstar Nikola Karabatic, das in der Vorrunde mit 5:5 Punkten ganz im Gegensatz zur deutschen Mannschaft (8:2) nur selten überzeugte, ist groß. "Frankreich ist nach wie vor eine der besten Mannschaften der Welt und großer Favorit in diesem Turnier, obwohl sie bisher nicht ganz so stabil gespielt haben", sagte Gislason: "Wir müssen eines der besten Spiele der letzten Jahre – wenn nicht sogar das beste Spiel – zeigen."

Dass Frankreich durchaus schlagbar ist, bewies die DHB-Auswahl mit dem 35:30-Erfolg kurz vor dem Turnier. "Das ist gut für das Selbstvertrauen, dass wir sehen, wir können das", sagte Kapitän Johannes Golla. Bei der EM im Januar in Deutschland hatten noch die Franzosen mit 33:30 gewonnen.