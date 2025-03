Sorgen beim DHB-Team: Uscins fällt aus, Knorr wohl auch

Torjäger Renars Uscins? Fällt aus. Kreisläufer Justus Fischer? Fehlt. Spielmacher Juri Knorr? "Höchstwahrscheinlich" nicht dabei. Deutschlands Handballer plagen vor den beiden Schlüsselspielen in der EM-Qualifikation gegen Österreich große Verletzungssorgen. Uscins und Fischer fallen am Donnerstag in Wien (18.00 Uhr) definitiv aus, Knorr wird wohl auch fehlen.

"Das ist extrem schade für uns. Jetzt müssen wir das alles anders regeln und in den Griff kriegen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin am Dienstag in Hannover: "Nach den Ausfällen in Österreich werden wir extrem konzentriert zu Werke gehen müssen. Die Spieler, die wir da haben, werden ein richtig gutes Spiel abliefern müssen."

Während Fischer für die gesamte Woche ausfällt, besteht bei Knorr und Uscins die Hoffnung, dass sie beim zweiten Duell gegen die Österreicher am Samstag in Hannover (16.30 Uhr/beide sportstudio.de) wieder zur Verfügung stehen. Die tabellarische Ausgangslage ist klar: Mit zwei Siegen würde Deutschland, das die Quali-Gruppe 7 mit vier Punkten anführt, bereits vorzeitig das Ticket für die Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026) lösen.

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes bezeichnete die Tage als "wichtigste Woche der Qualifikation". Sie habe "eine große Bedeutung". Gislason betonte: "Wir müssen richtig gut spielen, um zu gewinnen."