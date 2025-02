Start ins WM-Jahr: Gaugisch verzichtet auf Kapitänin Bölk

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch verzichtet zum Start ins Jahr der Heim-WM auf seine Kapitänin Emily Bölk. Die Rückraumspielerin zählt nicht zum 20-köpfigen Aufgebot für den Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am 6. März in Trier und am 8. März in Besancon.

"Wir wissen um die Qualitäten von Emily. Wir haben ihr im persönlichen Gespräch die Situation geschildert und die Entscheidung mitgeteilt", sagte Gaugisch. "Die kommenden Länderspiele gegen Frankreich bieten uns aber die Möglichkeit, auf der Position weiteren Spielerinnen, die sich in den vergangenen Monaten empfohlen haben, eine Chance zu geben, sich in Aufeinandertreffen mit einem Weltklasse-Gegner zu beweisen und den Konkurrenzkampf zu schärfen. Diese Option ziehen wir Anfang März."

Bölk war 2021 unter Gaugischs Vorgänger Henk Groener gemeinsam mit Alina Grijseels zur Kapitänin der DHB-Auswahl benannt worden. Die 26-Jährige ist das Gesicht des Teams, das vergangene EM-Turnier war ihr zehntes großes Turnier mit der Nationalmannschaft.

Der Nominierung sei eine "detaillierte" Analyse der Europameisterschaft in Österreich, wo Deutschland den enttäuschenden siebten Platz belegt hatte, vorausgegangen. Anja Althaus betonte mit Blick auf das "großartige Ereignis" im kommenden Winter: "Jede Spielerin muss dafür im Team ihre Rolle finden, darauf brennen, für unsere Nationalmannschaft zu spielen, und stolz sein, Deutschland zu repräsentieren."

Im Vergleich zur EM im Vorjahr fehlt zudem Julia Behnke. Die Kreisläuferin der TuS Metzingen wird im Sommer ihre Handball-Laufbahn beenden. Neu im Team ist dagegen Aimée von Pereira, die wie Marie Weiss und Sabrina Tröster ihre ersten Länderspiele bestreiten könnte. Auch Elitekaderspielerin Nieke Kühne rückt nach überstandener Verletzung wieder in den Kader. Erstmals seit November 2023 steht zudem Isabell Hurst wieder im deutschen Aufgebot.

"Diese Spiele bieten uns die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Wir wollen dazu weiteren Spielerinnen die Chance geben, sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Nationaltrikot zu zeigen", sagte Gaugisch. Ausgerichtet ist seine Arbeit auf die am 26. November in Stuttgart beginnende WM-Vorrunde, die für die deutschen Handballerinnen über Hauptrunde und Viertelfinale nach Rotterdam führen soll. - Das DHB-Aufgebot in der Übersicht:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/Frankreich), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Marie Weiss (TuS Metzingen)

Feld: Jenny Behrend (HB Ludwigsburg), Sabrina Tröster (TuS Metzingen), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien), Viola Leuchter (HB Ludwigsburg), Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mareike Thomaier (HB Ludwigsburg), Alina Grijseels (CSM Bukarest/Rumänien), Annika Lott (Brest Bretagne/Frankreich), Xenia Smits (HB Ludwigsburg), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Aimée von Pereira (Nykøbing Falster Håndbold/Dänemark), Dana Bleckmann (Borussia Dortmund), Antje Döll (HB Ludwigsburg), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Marie Steffen (VfL Oldenburg), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach Flames)