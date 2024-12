Thiel und Zerbe in Hall of Fame aufgenommen

Der Dachverband EHF hat 21 weitere Spielerinnen und Spieler in seine Hall of Fame des europäischen Handballs aufgenommen. Ein Jahr nach der Gründung schafften es aus deutscher Sicht der frühere Nationaltorwart Andreas Thiel und der ehemalige Rückraumspieler Volker Zerbe in die "Ruhmeshalle" - neben anderen internationalen Größen wie unter anderem Nikola Karabatic, Mikkel Hansen oder Stine Oftedal Dahmke.

Die neu aufgenommenen Mitglieder werden am 14. Dezember am Vorabend des EM-Finals der Frauen in Wien bei einer Gala ausgezeichnet. "Dies ist die perfekte Gelegenheit, um diejenigen zu ehren, die den Handballsport unglaublich geprägt haben, sei es durch ihre bemerkenswerten Leistungen oder ihren Einfluss auf unseren Sport auf und neben dem Platz", sagte Michael Wiederer, Präsident der Europäischen Handball-Föderation EHF.

Im Vorjahr hatte die EHF mit je 30 Männern und Frauen den Grundstock der Hall of Fame bekannt gegeben. Zu den Gründungsmitgliedern zählten unter anderem 2007er-Weltmeister Christian Schwarzer und der frühere Vizeweltmeister Stefan Kretzschmar sowie die ehemaligen Nationalspielerinnen Grit Jurack und Anja Althaus.