Weiterer Ausfall der DHB-Frauen: Maidhof fehlt in Dänemark

Im zweiten Aufeinandertreffen mit Dänemark müssen die deutschen Handballerinnen am Samstag (13.30 Uhr/DF1) auf Rückraumspielerin Julia Maidhof verzichten. Damit reist das DHB-Team nur mit 18 Spielerinnen ins dänische Aabenraa. Schon vor dem Hinspiel hatten Lisa Antl und Nieke Kühne abgesagt, Bundestrainer Markus Gaugisch nominierte Dana Bleckmann und Lotta Röpcke nach.

Im ersten Spiel verloren die deutschen Handballerinnen am Mittwoch in Hamburg mit 31:33 gegen den Vize-Europameister. Die Spiele gelten als Testlauf für die Weltmeisterschaft am Jahresende in Deutschland (26. November bis 14. Dezember).