World Games: Gold und Silber für DHB-Beachhandballer

Die deutschen Beachhandballer haben bei den World Games triumphiert und die zweite Goldmedaille in diesem Sommer geholt. Für Team Deutschland setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Marten Franke im Finale in Chengdu/China gegen Portugal mit 2:1 im Shoot-Out durch und darf nach dem historischen ersten Triumph bei den Beach-Europameisterschaften zum zweiten Mal in diesem Jahr feiern. Für die Frauen gab es zudem Silber, DHB-Vorstand-Sport Ingo Meckes sprach von einem "herausragenden Beachhandball-Sommer" für den Deutschen Handballbund.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Novakovic verlor im Shoot-Out gegen Argentinien 1:2. Meckes Fazit bleibt trotzdem ziemlich positiv. "Wir haben nachhaltig unseren Platz in der absoluten Weltklasse im Beachhandball mit beiden Nationalmannschaften bewiesen und daran wollen wir weiter arbeiten, uns aber natürlich auch weiterentwickeln, um die derzeitige Position verteidigen zu können", sagte er.