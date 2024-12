Zeitz zu Vorrunden-Finale: "Muss Leistungssteigerung her"

2007-Weltmeister Christian Zeitz sieht die deutschen Handball-Frauen vor dem Vorrunden-Finale bei der EM gegen Island in der Bringschuld. "Gegen Island muss eine Leistungssteigerung her, um weiterzukommen", sagte Zeitz dem SID vor der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Innsbruck: "Aber das wird auch kein Selbstläufer, die Isländerinnen spielen einen schnellen Handball."

Nach der deutlichen Niederlage gegen die Niederlande (22:29) benötigt das deutsche Team mindestens ein Remis, um als Gruppenzweiter die Hauptrunde zu erreichen. Island hat wie Deutschland 2:2 Punkte auf dem Konto.

An den bisherigen EM-Auftritten des DHB-Teams ließ Zeitz, der die deutschen EM-Auftritte für Sportdeutschland.TV im Internetfernsehen kommentiert, kein gutes Haar. "Im ersten Spiel gegen die Ukraine (30:17, Anm. der Red.) war noch Luft nach oben, und das hat sich gegen die Niederlande leider bestätigt", analysierte der langjährige Nationalspieler: "Vorne hatten wir viel zu viele, teils einfache Ballverluste. Dazu war die Wurfquote mit nur rund 50 Prozent nicht gut genug. Und die Deckung war viel zu löchrig."

Vom Weiterkommen gegen den 25. der vergangenen WM ist Zeitz dennoch überzeugt. "Ich glaube schon, dass Deutschland die Hauptrunde erreicht. Da wird es dann verdammt schwierig", sagte der 44-Jährige: "Ich hoffe trotzdem, dass wir noch den einen oder anderen Favoriten ärgern werden und dann schauen wir, wie weit es vielleicht doch noch geht."

Zeitz war 20 Jahre lang als Handball-Profi aktiv und gewann in dieser Zeit vor allem mit dem THW Kiel etliche Titel. Zuletzt schrieb er an seiner Autobiografie "Raus aus der Deckung", die am Mittwoch im valuemedia-Verlag erscheint.