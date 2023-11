Zwei Monate vor EM: Nationalspieler Groetzki fällt aus

Anzeige

Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki wird den Rhein-Neckar Löwen auf unbestimmte Zeit fehlen. Wie der Pokalsieger bekannt gab, laboriert der 34-Jährige an einer "Verletzung an der Plantarfaszie (Fußsohle)". Wie lange der Kapitän pausieren muss, lasse sich laut den Löwen "nicht definieren". Ob eine Teilnahme Groetzkis an der Heim-EM der deutschen Handballer in Gefahr ist, ist damit offen.

Mit einer bislang starken Saison gilt er als ein Kandidat für den Kader des Deutschen Handballbundes (DHB). Das Turnier wird am 10. Januar in Düsseldorf eröffnet, das Finale steigt am 28. Januar in Köln.