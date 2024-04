Olympia: DHB-Frauen erfüllen sich ihren Traum - und feiern mit Apfelschorle

Anzeige

Nach der Rückkehr ins Teamhotel war die Qualifikation der deutschen Handballerinnen für die Olympischen Spiele in Paris perfekt.

Deutschlands Handballerinnen waren bereits wieder im Ulmer Teamhotel angekommen, als sich ihr großer Traum endgültig erfüllte. Olympia! Durch Sloweniens Sieg gegen Paraguay stand am Samstagabend die erste deutsche Teilnahme an Sommerspielen seit 16 Jahren fest - und läutete eine deutsche Paris-Party ein.

"Ich bin bombenstolz", sagte Kapitänin Emily Bölk schluchzend. Auf der Tribüne war die Anführerin im Anschluss an das 28:24 (11:8) gegen Montenegro ihrer Mutter Andrea, Weltmeisterin von 1993, in die Arme gefallen. Die einmal mehr überragende Torfrau Katharina Filter kündigte an: "Mit irgendwas werden wir anstoßen - auch wenn es nur eine Apfelschorle ist."

Linkshänderin Julia Maidhof (9 Tore) erzielte am Samstag in Neu-Ulm die meisten Tore für das deutsche Team. Wie schon beim souveränen Auftakt des Qualifikations-Turniers gegen Slowenien (31:25) gab Gaugischs Team stets den Ton an und konnte sich auf eine einmal mehr bärenstarke Filter verlassen, die hinter der felsenfesten Deckung immer wieder erfolgreich in die Ecken ihres Tors hechtete.

Die Sloweninnen machten schließlich schon vor Deutschlands abschließendem Spiel gegen Paraguay am Sonntag (13.30 Uhr) die erste deutsche Olympia-Teilnahme seit Peking 2008 perfekt.