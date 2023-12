Handball-WM: Dänemark mit Niederlage gegen Japan

Anzeige

WM-Gastgeber Dänemark hat eine überraschende Niederlage kassiert und den deutschen Handballerinnen zwei Matchbälle für den Einzug ins Viertelfinale beschert. Der Mitfavorit unterlag zum Start in die Hauptrunde am Donnerstag in Herning überraschend 26:27 (12:12) gegen Japan.

Das deutsche Team von Trainer Markus Gaugisch, das zuvor 24:22 gegen Rumänien gewonnen hatte, besitzt nun zwei Matchbälle: Schon ein Sieg in den verbleibenden Spielen der Hauptrundengruppe III am Samstag (18.00 Uhr) gegen Serbien (0:6 Punkte) oder am Montag (20.30 Uhr/beide Sportdeutschland.TV) gegen die Däninnen (4:2) reicht sicher, um die anvisierte K.o.-Runde zu erreichen.

Ebenfalls Hoffnungen machen dürfen sich in der deutschen Gruppe die Polinnen (4:2), die beim Start in die zweite Turnierphase Serbien 22:21 bezwangen und am Samstag (20.30 Uhr) auf Dänemark treffen.