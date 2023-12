Handball-WM: Frankreich und Norwegen erste Halbfinalisten

Anzeige

Die französischen Handballerinnen sind als erstes Team der WM ins Halbfinale eingezogen - und erwarten dort womöglich die deutsche Mannschaft. Der Vizeweltmeister gewann zum Auftakt der Viertelfinals in Trondheim mit 33:22 (18:16) gegen Außenseiter Tschechien und träumt weiter vom dritten Titel nach 2003 und 2017.

Später folgten den Französinnen die Titelverteidigerinnen aus Norwegen in die Runde der letzten Vier. Die Co-Gastgeberinnen schlugen die Niederlande ebenfalls in Trondheim in einem länger offenen, letztlich aber doch klaren Spiel mit 30:23 (12:11). Der viermalige Weltmeister, bei dem Stine Ruscetta Skogrand mit neun Toren bei neun Versuchen und Torfrau Katrine Lunde überragten, stehen damit zum fünften Mal in Serie im WM-Halbfinale.

Nach einer engen ersten Halbzeit zogen die Favoritinnen aus Frankreich gegen Tschechien früh im zweiten Durchgang auf fünf Treffer davon (38.). Immer wieder schaltete Frankreich dabei schnell um, überlief den Gegner mit Gegenstößen und verteidigte zudem hart. Estelle Nze Minko glänzte mit fünf Treffern als beste Torschützin, Spielerin des Spiels war Torhüterin Laura Glauser, die in der Schlussviertelstunde nur drei Gegentreffer kassierte.

Im Halbfinale könnte Frankreich nun auf das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch treffen. Zuvor muss Deutschland aber am Mittwoch (17.30 Uhr) im Viertelfinale Schweden besiegen, um das Duell perfekt zu machen. Das letzte Viertelfinale bestreiten im Anschluss Dänemark und Montenegro (20.30 Uhr/beide Sportdeutschland.tv).