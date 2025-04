Handball-WM in Deutschland: 30 von 32 Nationen stehen fest

Das Teilnehmerfeld für die diesjährige Handball-WM der Frauen in Deutschland und den Niederlanden (26. November bis 14. Dezember) ist fast komplett. Elf europäische Nationen lösten am Wochenende über die Play-offs ihre Tickets, darunter mit der Schweiz und den Färöern zwei Debütanten.

Inklusive der beiden Gastgeber sowie Titelverteidiger Frankreich, die sich als gesetzte Nationen sportlich nicht für das Turnier qualifizieren mussten, stehen nun 30 der 32 WM-Teilnehmer fest. Offen sind noch ein südamerikanischer Startplatz und eine zu vergebene Wildcard.

Aus Europa qualifizierten sich am Wochenende neben den zwei Neulingen auch Rumänien, Polen, Schweden, Serbien, Montenegro, Tschechien, Spanien, Österreich und Island. Im engsten Duell setzten sich die Serbinnen im Duell mit Olympia-Teilnehmer Slowenien (29:29/33:31) durch. Olympiasieger Norwegen, Vize-Europameister Dänemark und der EM-Dritte Ungarn hatten durch ihre Podestplätze bei der Europameisterschaft im vergangenen Winter ihren Startplatz gesichert.

Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am 22. Mai in s'Hertogenbosch in den Niederlanden statt. Die Vorrunde bestreitet Deutschland in Stuttgart, eine mögliche Hauptrunde in Dortmund. Weiterer Spielort in Deutschland ist Trier. In den Niederlanden werden in s'Hertogenbosch und Rotterdam WM-Partien ausgetragen - in Rotterdam gehen auch die Medaillenspiele über die Bühne.