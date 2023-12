Handball-WM: Norwegerinnen erneut im Finale gegen Frankreich

Anzeige

Norwegens Handballerinnen sind nur noch einen Sieg von ihrem fünften WM-Titel entfernt. Die Titelverteidigerinnen setzten sich in Herning gegen Gastgeber Dänemark in einem hochdramatischen Halbfinale nach Verlängerung mit 29:28 (23:23, 9:14) durch. Im Endspiel am Sonntag (19.00 Uhr) heißt der Gegner wie schon vor zwei Jahren Frankreich.

Henny Reistad, die sagenhafte 15 Tore erzielte, traf für Norwegen in der letzten Sekunde der Verlängerung zum Sieg. Dabei hatte Dänemark im Jyske Bank Boxen bereits sechs Tore (14:8) vorn gelegen.

Die Französinnen mit Top-Torschützin Tamara Horacek (neun) schalteten ebenfalls in Herning Deutschlands Viertelfinal-Bezwinger Schweden mit 37:28 (19:11) deutlich aus.

Im Finale der WM 2021 in Spanien hatte Norwegen gegen Frankreich mit 29:22 das bessere Ende für sich.