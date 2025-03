WM 2025: DHB-Frauen kennen erste Gegner am 22. Mai

Die Handballerinen von Co-Gastgeber Deutschland kennen ihre ersten Vorrundengegner bei der WM 2025 (26. November bis 14. Dezember) am 22. Mai. Die Auslosung der Gruppen findet dann im Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch statt, niederländische Partnerstadt des Vorrundenspielorts Trier.

Neben den Gastgebern Deutschland und Niederlande sowie Weltmeister Frankreich stehen bislang 15 weitere Teilnehmer fest. Hierzu gehören unter anderem aus Europa die Medaillengewinner der vergangenen EM: Norwegen, Dänemark und Ungarn. 18 von 32 Nationen haben ihr WM-Ticket bereits sicher.

Das Eröffnungsspiel findet in der Porsche-Arena in Stuttgart statt. Weitere Austragungsorte sind neben Trier und 's-Hertogenbosch Dortmund und Rotterdam. In jeder der vier Städte gehen die Partien von jeweils zwei Vorrundengruppen über die Bühne. Die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch (Gruppe C) spielt in Stuttgart.