Handball: Kantersieg für deutsche U21 zum WM-Vorrundenabschluss

Die deutschen U21-Handballer bleiben bei der WM in Polen weiter makellos. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann am Samstag auch das dritte und letzte Vorrundenspiel in der Gruppe G in Kielce gegen Außenseiter Tunesien klar mit 39:26 (19:11) und sicherte sich eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde.

Max Günther vom Bundesliga-Absteiger 1. VfL Potsdam war mit acht Toren bester Werfer des Titelverteidigers, der keine Probleme mit den Nordafrikanern hatte. Am Montag geht es für die deutsche Auswahl in der Hauptrunde weiter, erster Gegner ist um 18.45 Uhr (Dyn) Spanien, Zweiter der Gruppe H. Zudem trifft Deutschland am Dienstag zur gleichen Zeit auf Ägypten. Das 43:33 gegen die ebenfalls qualifizierte Schweiz aus der Vorrunde nimmt das Heuberger-Team mit.

Aus der Siegermannschaft vom 2023 sind acht Spieler wieder mit dabei.