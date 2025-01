Handball-WM: Auch Dänemark und Österreich vorzeitig weiter

Titelverteidiger Dänemark und Österreich haben bei der Handball-WM den jeweils zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert und damit vorzeitig die Hauptrunde erreicht.

Der Co-Gastgeber setzte sich ohne Mühe gegen Tunesien 32:21 (17:7) durch, die Österreicher buchten mit dem 28:26 (16:14) gegen Katar das Ticket für die nächste Runde. Zuvor hatten sich bereits am Donnerstag Rekordweltmeister Frankreich und Debütant Italien für die Hauptrunde qualifiziert.

In Herning, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in ihrem zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz trifft, bestimmten die Dänen das Spiel. Bester Werfer des Spiels war Welthandballer Mathias Gidsel, der in der Bundesliga für die Füchse Berlin spielt, mit neun Toren. Im Duell um den Gruppensieg trifft der WM-Topfavorit nun zum Abschluss am Samstag (20.30 Uhr) auf Italien, das nach dem 32:23 (19:13) gegen Algerien ebenfalls bei vier Punkten steht.

Die Österreicher hatten mehr Mühe mit Katar, am Ende stand aber auch hier der zweite Erfolg im zweiten Spiel. Und so gibt es auch in der Gruppe C am Samstag (18.00 Uhr) ein direktes Duell um die Spitzenposition, hatten die Franzosen zuvor mit 43:19 (21:8) über Kuwait hinweggefegt.

Derweil starteten Schweden und Island erfolgreich in das Turnier. Die Schweden setzten sich deutlich 39:21 (17:13) gegen Japan durch, die Isländer jubelten über ein 34:21 (18:8) gegen Kap Verde.