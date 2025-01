Handball-WM: Eurosport überträgt Halbfinals und Endspiel

Der Sportsender Eurosport zeigt die "heiße Phase" der Handball-WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien live im Free-TV. Durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gegen Portugal (30:31 n.V.) steht fest, dass die beiden Halbfinals sowie das Endspiel bei Eurosport übertragen werden. Uwe Semrau und dem früheren Nationalspieler Pascal Hens kommentieren.

Den Anfang bildet die Partie von Europameister Frankreich gegen Kroatien am Donnerstag in Zagreb, den zweiten Finalist ermitteln die Portugiesen und Topfavorit Dänemark am Freitagabend (beide 21.00 Uhr). Das Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr) findet in Osla statt.