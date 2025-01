Handball-WM: Nach "unfassbarer" Wolff-Show - DHB-Fokus auf Tschechien

Torwart-Titan, Handball-Held, Paraden-Show: Die 20 gehaltenen Bälle von Andreas Wolff waren im deutschen Lager in Silkeborg auch am Samstag natürlich großes Thema.

"Was er da abgeliefert hat, war unfassbar", sagte DHB-Torhüterkollege David Späth in der Rückschau auf die Wolff-Gala beim 31:29-Arbeitssieg gegen die Schweiz: "Wir sind froh, ihn in der Mannschaft zu haben. Er hat uns getragen. Er war der Schlüsselpunkt im Spiel."

Ihre Konzentration richteten Deutschlands Handballer aber schnell auf den WM-Vorrundenabschluss gegen Tschechien am Sonntag (18.00 Uhr).

"Es ist ein wichtiges Spiel, das dürfen wir nicht unterschätzen", sagte Späth. Und Kreisläufer Justus Fischer betonte: "Jetzt ist der Fokus zu 100 Prozent auf Tschechien." Die Tschechen hatten zum Auftakt ein Remis gegen die Schweiz (17:17) erkämpft und am Freitag auch Polen einen Punkt abgerungen (19:19).

Ihr Ticket für die zweite Turnierphase hat die DHB-Auswahl durch den mühsamen Erfolg gegen die Schweiz sicher, doch gegen die Tschechen geht es um den Sieg in Vorrundengruppe A - und noch viel wichtiger: Es geht darum, mit wie vielen Punkten die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag in die Hauptrunde startet.