Handball-WM: Norwegen feiert wichtigen Sieg

Co-Gastgeber Norwegen ist bei der Handball-WM mit einem Sieg in die Hauptrunde gestartet und hat so seine Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Die Mannschaft von Jonas Wille setzte sich in der Hauptstadt Oslo gegen Spanien 25:24 (10:13) durch. In Gruppe III liegt Norwegen nun einen Punkt hinter dem zweimaligen Weltmeister, der zum ersten Mal verlor und die Tabellenführung verpasste.