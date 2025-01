Handball-WM: Portugal und Schweden mit spannendem Remis

Krimi ohne Sieger: Die portugiesische Handball-Nationalmannschaft bleibt Spitzenreiter in der WM-Hauptrundengruppe III. Gegen den viermaligen Champion Schweden holte das Team von Trainer Paulo Pereira ein 37:37 (18:18) und bleibt weiter auf Kurs Viertelfinale. Auch die Schweden haben bislang noch nicht verloren und liegen mit vier Punkten hinter Portugal. Es war bereits ihr zweites Unentschieden im dritten WM-Spiel.

In der ersten Halbzeit konnte sich Portugal einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen, letztlich ging es mit Gleichstand in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb es eng. Am Ende stand für Portugal der erste Punktverlust bei dieser WM.

Derweil feierte Co-Gastgeber Kroatien, Weltmeister von 2003, in Gruppe IV einen Kantersieg. Gegen Kap Verde, das erst zum dritten Mal an einer WM teilnimmt, gewann das Team von Ex-DHB-Coach Dagur Sigurdsson mit 44:22 (24:11).

Der Isländer hatte von 2014 bis 2017 an der Seitenlinie Deutschlands gestanden und 2016 den EM-Titel und die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Vorher war Sigurdsson Coach bei Bundesligist Füchse Berlin (2009 bis 2015). Deutschland muss erst am Donnerstag wieder gegen Italien (18.00 Uhr/ZDF) ran.