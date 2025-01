Wie die "Sportbild" berichtet, hat sich DHB-Bundestrainer Alfred Gislason entschieden, welche zwei Spieler er aus dem vorläufigen WM-Kader streicht.

Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Samstag den letzten Härtestest in der Vorbereitung auf die WM 2025 mit 28:26 gegen Brasilien gewann, steht für Bundestrainer Alfred Gislason die finale Kader-Entscheidung an.

Laut "Sportbild" soll sich der 65-jährige Isländer auch bereits entschieden haben, welche zwei Spieler er aus dem vorläufigen 19-Mann-Kader streichen wird.

Dem Bericht nach werden der dritte Torwart Joel Birlehm (Hannover) und der dritte Kreisläufer Tim Zechel (Magdeburg) aus dem endgültigen WM-Aufgebot des DHB gestrichen.