Handball-WM 2027 im livestream auf Joyn

Handball-WM 2027 in Deutschland: Tickets und Termine - Alle Infos im Überblick

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 15:54 Uhr
  • ran.de

Im Januar 2027 findet die Handball-WM der Männer in Deutschland statt. Der offizielle Kartenvorverkauf hat begonnen. ran erklärt, wie ihr an Tickets für das Event kommt.

Im Januar 2027 steht ein absolutes Sport-Highlight in Deutschland an. In insgesamt sechs Städten des Landes findet die Handball-Weltmeisterschaft statt.

Seit dem 15. Dezember 2025 können für das Turnier, das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 stattfindet, Tickets gekauft werden.

Während die Spiele der Vorrunde in München, Stuttgart, Kiel und Magdeburg ausgetragen werden, findet die Hauptrunde in Hannover und Köln statt. Die "großen Entscheidungen" - Viertelfinale, Halbfinale und Finale - gibt's ebenfalls in Köln.

Die Nachfrage nach den Tickets war bereits zum Verkaufsstart groß. Wer also unbedingt live dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell um Karten bemühen.

Wer es nicht in die Halle schafft, kann das Turnier übrigens trotzdem verfolgen. ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte alle WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften sowie weitere ausgewählte Partien inklusive der Endspiele bei den Weltmeisterschaften der Frauen und Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert.

Handball-WM 2027: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die Handball-Weltmeisterschaft findet vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Insgesamt wird es 112 Spiele geben.

Ausgerichtet wird das Turnier in insgesamt sechs Städten:

  • München (SAP Garden, knapp 11.000 Plätze) – mit der Vorrundengruppe der deutschen Nationalmannschaft
  • Stuttgart (Porsche-Arena, 5.600 Plätze) - Vorrunde
  • Kiel (Wunderino Arena, 8000 Plätze) - Vorrunde
  • Magdeburg (GETEC-Arena, 6.500 Plätze) - Vorrunde
  • Hannover (ZAG Arena, 10.000 Plätze) - Hauptrunde
  • Köln (LANXESS arena, 19.250 Plätze) - Hauptrunde und Finalrunde (Viertelfinale, Halbfinale, Finale)
So kommen Sie an Tickets für die Handball-WM 2027 - Offizieller Verkauf

Der offizielle Ticketverkauf läuft seit dem 15. Dezember 2025. Karten sind über die offizielle Turnierwebseite www.handball2027.com erhältlich. Dort können auch die verschiedenen Optionen über Einzeltickets bis hin zu Ticketpaketen eingesehen werden.

Die Preise unterscheiden sich dabei stark. Tickets für Vorrundenspiele in Stuttgart oder Magdeburg gibt es teilweise ab 9 Euro. Karten für die Finalrunde in Köln sind natürlich deutlich teurer.

Wichtig: Kauft nur über autorisierte Quellen, um Fakes zu vermeiden.

Handball-WM 2027 Wann werden die Vorrunden-Gruppen ausgelost?

Noch gibt es keinen genauen Termin für die Auslosung der Gruppen. Am wahrscheinlichsten soll derzeit ein Termin im Mai/Juni 2026 sein. Neben Ausrichter Deutschland ist bisher nur Weltmeister Dänemark bereits für das Turnier qualifiziert.

Handball-WM 2027: Wo kann das Turnier im Free-TV verfolgt werden?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live von ProSiebenSat.1 übertragen. Hinzu kommen ausgewählte Spiele des Turniers.

Auch interessant: Alle Infos, Spielplan, Tickets zur Handball-EM 2026

