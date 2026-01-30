Juri Knorr spielt gegen Frankreich groß auf. Dass sich der DHB-Spielmacher danach selbstkritisch zeigt, gefällt einem Ex-Weltmeister gar nicht. Gegen Frankreich hatte Juri Knorr bei der Handball-EM endlich seinen Durchbruch - und zeigte sich danach dennoch selbstkritisch. Das schmeckt nicht allen. "Ich kam mir ziemlich verarscht vor. Drei Spiele funktioniert nichts und auf einmal geht jeder Gurkenwurf rein", haderte der deutsche Spielmacher nach dem Einzug ins Halbfinale mit seinem bisherigen Turnierverlauf. Es war nicht das erste Mal, dass Knorr sich offen selbst kritisiert, meist sehr deutlich. Auch seiner Tendenz zu Stürmerfouls ist sich der 25-Jährige sehr bewusst. Handball-EM: So viel Bundesliga steckt im Halbfinale

Kroatien-Trainer Sigurdsson rechnet mit EM-Organisatoren ab - "Absolute Schande" Nun spricht Ex-Weltmeister Henning Fritz. "Auf der einen Seite schätze ich diese selbstkritische Art. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass man sich damit oftmals im Wege steht", sagte der Weltmeister von 2007 und Welthandballer von 2004 im Interview mit "Sport1".

- Anzeige -

- Anzeige -

"Darf sich nicht runterziehen lassen" Der ehemalige Torhüter ergänzt: "Sich kritisch zu hinterfragen, ist eine gute Eigenschaft, aber man darf sich emotional nicht zu sehr davon runterziehen lassen. Das sagt sich so leicht, aber das ist ein Prozess, den man annehmen muss, wenn man sich weiterentwickeln möchte." Dass er mit seiner Warnung nicht unrecht hat, zeigen die Aussagen von Knorr selbst. Auch in Sachen "zu viel Selbstkritik" ist der Deutsche - na klar - selbstkritisch. Deutschland vs. Kroatien live: Halbfinale der Handball-EM hier im Stream und im Free-TV "Die letzten Tagen waren schon nicht so einfach, das war schon schwer. Ich habe viel gegrübelt", betonte Knorr im "ZDF". Während des Spiels ist ihm das oft anzusehen, Kopfschütteln ist keine Seltenheit.

- Anzeige -

- Anzeige -

Handball-EM: Offene Rechnung? Uscins warnt vor möglichem Halbfinal-Gegner

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen