Die Handball-Bundesliga bezeichnet sich stolz als "die stärkste Liga der Welt". Das tut sie zurecht, wie das EM-Halbfinale zeigt.

Wenn Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft gegen Vizeweltmeister Kroatien antritt, dann stehen auf deutscher Seite 17 (von insgesamt 18) Bundesliga-Spieler im Kader, gegen immerhin sechs auf kroatischer.

Dass eine deutsche Nationalmannschaft auf Spieler aus der Handball-Bundesliga (HBL) setzt, ist wenig überraschend. Doch auch auf der Gegenseite ist die Dominanz der "stärksten Liga der Welt" kein Zufall - das zeigt das zweite Halbfinale.

Bei Weltmeister und EM-Favorit Dänemark spielen zehn von 18 Spielern in Deutschland, bei Gegner Island neun.