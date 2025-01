Handballer zu WM aufgebrochen: "Wir haben Bock"

Deutschlands Handballer sind am Montagnachmittag mit großer Vorfreude zur WM nach Dänemark aufgebrochen. "Es kann jetzt losgehen, wir haben Bock auf das Ganze, wir haben zwei Vorbereitungsspiele absolviert, uns heute Morgen nochmal den letzten Feinschliff geholt und machen uns jetzt gleich gemütlich auf den Weg nach Dänemark", sagte Linksaußen Lukas Mertens dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor der Abfahrt am Park Hotel Hagenbeck in Hamburg, von wo es auf die rund vierstündige Busfahrt zum Teamquartier im dänischen Silkeborg ging.

Zwei Tage vor dem Start ins WM-Abenteuer gegen Polen am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) herrscht große Zuversicht im deutschen Lager. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit dem Wintermärchen 2007 im eigenen Land treibt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason an. "18 Jahre, das ist schon wirklich eine lange Zeit. Es wäre schon etwas Schönes, Edelmetall in der Hand zu halten, aber dafür müssen wir einiges tun, das wissen wir", sagte der Magdeburger Mertens.

Nach den zwei holprigen Vorbereitungsspielen gegen Brasilien, glaubt Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton, müsse sich das Team noch etwas steigern. "Wenn man die Trainingseinheiten in den letzten Tagen gesehen hat und aus meiner Sicht auch die zwei Vorbereitungsspiele, dann haben wir schon das Gefühl, dass wir noch in unsere Verfassung kommen müssen, dass wir schon noch in Shape kommen müssen", sagte Chatton: "Es fällt nicht jedem gerade leicht, Handball zu spielen. Das versuchen wir uns jetzt hoffentlich noch in den nächsten zwei Tagen zu erarbeiten."

Die Zeit auf der Autobahn verbringt Chatton direkt in der Nähe von Gislason und Co-Trainer Erik Wudtke. "Da wird Video geschaut. Nicht die alten Western-Klassiker, sondern ganz klassisch Videos für die nächsten Tage", sagte er. Mertens wollte zum Buch greifen, aber nicht nur: "Meine Neujahrsvorsätze sind tatsächlich mehr Lesen, weniger Bildschirmzeit. Aber ich denke, die eine oder andere Serie wird jetzt auch geguckt."

Neben Polen sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A die Schweiz (17. Januar/20.30 Uhr/ZDF) und Tschechien (19. Januar/18.00 Uhr/ARD). Die ersten drei Mannschaften erreichen die Hauptrunde, die das deutsche Team ebenfalls in der Jyske Bank Boxen in Herning absolvieren würde.