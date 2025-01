Mertens über WM-Ziele: "Wir legen die Latte auch hoch"

Lukas Mertens setzt sich und Deutschlands Handballern für die WM ganz bewusst große Ziele. "Die Erwartungen sind hoch – und wir wollen das auch! Wir legen die Latte auch hoch. Dafür sind wir da, um Leistung zu zeigen und den Handballsport in Deutschland voranzubringen", sagte der Magdeburger Linksaußen in der Bild-Zeitung.

Nach dem Gewinn der Olympischen Silbermedaille wolle das deutsche Team "versuchen, das, was wir im Sommer gemacht haben, irgendwie zu bestätigen. Wird schwer. Das wissen wir. Aber wir haben einen guten, breiten, jungen und talentierten Kader. Da kann wirklich einiges kommen", sagte Mertens selbstbewusst.

Auch Teamkollege Luca Witzke, einer von zwölf Olympia-Helden im deutschen Kader, hatte zuletzt den klaren Anspruch formuliert, beim WM-Turnier (14. Januar bis 2. Februar) "etwas gewinnen" zu wollen. Deutschland trifft in Vorrundengruppe A im dänischen Herning auf Polen (15. Januar), die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar). Die ersten drei Teams erreichen die Hauptrunde, die Deutschland ebenfalls in Herning absolvieren würde.

Vor dem WM-Start stehen für Deutschland noch Testspiele gegen Brasilien am Donnerstag (18.30 Uhr/sportstudio.de) in Flensburg und Samstag (16.20 Uhr/ZDF) in Hamburg an.