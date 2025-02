Das Finale wurde am 2. Februar in Oslo (Norwegen) ausgetragen. Weitere Spielorte waren Herning (Dänemark), Zagreb, Varazdin und Porec (alle Kroatien).

Handball-WM 2025: In welchen Städten und Arenen wurde gespielt?

Insgesamt wurde in fünf verschiedenen Städten gespielt. Die Gruppe A und B spielten im dänischen Herning, wo auch das DHB-Team seine Gruppenspiele absolvierte.

Die Gruppen C und D spielten in Kroatien. Während Gruppe C in Porec spielte, wurden die Spiele von Gruppe D in Varazdin ausgetragen.

Auch in Norwegen wurde gespielt, die Gruppen E und F traten in der Hauptstadt Oslo gegeneinander an. Die beiden letzten Gruppen G und H spielten in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Austragungsorte in der Übersicht: