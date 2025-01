Muskuläre Probleme: Handballer beim WM-Auftakt ohne Semper

Deutschlands Handballer müssen bei ihrem WM-Auftaktspiel gegen Polen ohne Linkshänder Franz Semper auskommen. Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig verpasste das Abschlusstraining am Dienstagvormittag aufgrund leichter muskulärer Probleme und wird beim Vorrundenstart am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in Herning fehlen. Das teilte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin im deutschen Teamquartier in Silkeborg mit.

"Wir haben gemeinsam beschlossen, dass er morgen nicht spielen kann", sagte Gislason. "Es ist leider so gekommen. Er bildet ein sehr starkes Duo mit (Renars) Uscins. Das müssen wir morgen überbrücken." Der Isländer muss seinen 17-köpfigen WM-Kader pro Spiel um einen Spieler auf 16 reduzieren.

Neben Polen sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A die Schweiz (17. Januar/20.30 Uhr/ZDF) und Tschechien (19. Januar/18.00 Uhr/ARD). Die ersten drei Mannschaften erreichen die Hauptrunde, die das deutsche Team ebenfalls in der Jyske Bank Boxen in Herning absolvieren würde.