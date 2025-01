Portugal nach Sieg vor Viertelfinale gegen DHB-Team

Portugal hat bei der Handball-WM einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht und wird im Viertelfinale voraussichtlich auf die deutsche Nationalmannschaft treffen. In Oslo setzte sich das Team von Trainer Paulo Pereira im zweiten Hauptrundenspiel mit 35:29 (15:16) gegen den zweimaligen Weltmeister aus Spanien durch und zog erstmals bei einer WM in die Runde der letzten Acht ein.