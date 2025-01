"Handys abgeben!": Schwarzer fordert volle Konzentration

Konzentration statt Telefon: Der frühere Handball-Nationalspieler Christian Schwarzer fordert von seinen Nachfolgern vor dem WM-Auftakt am Mittwoch gegen Polen (20.30 Uhr/ARD) die Besinnung aufs Wesentliche: "Theoretisch musst du den Jungs sagen: Gebt die Handys ab. Nach dem Finale kriegt ihr sie wieder. Um wirklich frei zu sein und sich nicht mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen", sagte der Weltmeister von 2007 bei Sport1.

Seit dem bislang letzten deutschen Titelgewinn von 18 Jahren habe sich vieles verändert. "Früher hat man am nächsten Tag in die Zeitung geschaut, aber heute werden Dinge in Bruchteilen von Sekunden in die Welt getragen. Das ist die größte Herausforderung, sich davon nicht ablenken zu lassen", sagte der 55-Jährige.