U21-WM: Handball-Nachwuchs holt Platz fünf

Der deutsche Handball-Nachwuchs hat sich bei der U21-WM in Polen einen versöhnlichen Abschluss erkämpft. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann am Sonntag sein letztes Spiel in der Platzierungsrunde gegen Ägypten mit 27:26 (11:15) und beendete das Turnier damit auf Rang fünf. Die erfolgreiche Titelverteidigung hatte Deutschland bereits am vergangenen Donnerstag verpasst, im Viertelfinale gab es eine Niederlage gegen Schweden (26:32).

In der Platzierungsrunde setzte sich die DHB-Mannschaft dann zunächst am Freitag gegen Norwegen durch (33:29), gegen Ägypten wartete nun in Kattowitz ein hartes Stück Arbeit. In der ersten Hälfte lag Deutschland fast durchgehend zurück, präsentierte sich nach der Pause aber deutlich stabiler. Linus Kutz vom THW Kiel war mit acht Treffern bester deutscher Werfer.

Deutschland hatte als Gruppensieger der Hauptrunde das Viertelfinale erreicht und sich die Medaillenspiele zum Ziel gesetzt. Die Partien waren aber auch in der frühen Phase des Turniers schon eng und umkämpft.