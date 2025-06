WM-Viertelfinale: U21-Handballer "wollen mehr"

Trainer Martin Heuberger sieht die deutschen Handballer bei der U21-WM in Polen bestens gerüstet für das Viertelfinale. Das Duell mit Schweden am Donnerstag (21.00 Uhr/Dyn) sei "eine schwere Aufgabe, aber natürlich wollen wir mehr", sagte Heuberger vor dem Spiel in Kattowitz.

Als Gruppensieger der Hauptrunde hatte Deutschland das Viertelfinale erreicht, im Turnierverlauf musste die Mannschaft bereits in engen Spielen bestehen. Und Heuberger sieht eine "enorme" Entwicklung. "In der Vergangenheit haben wir durchaus Spiele wegen Unkonzentriertheiten gegen Ende weggegeben", sagte er: "Hier macht die Mannschaft auf mich einen stabilen Eindruck auch in schwierigen Situationen. Sie weiß, dass sie die nötigen Lösungen hat."

Vor dem Spiel gegen Schweden muss Heuberger indes eine Veränderung in seinem Kader vornehmen. Max Günther (1. VfL Potsdam) steht aufgrund einer Schulterverletzung nicht mehr zur Verfügung, er wird von nun an durch Rechtsaußen Levin Unbehaun (HSV Hamburg) ersetzt, der damit vor seinem Debüt steht.