Breaking wird Teil der Finals 2025 Dresden

Die "Finals 2025" in Dresden sind mit einer weiteren Sportart aufgestockt worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben, wird Breaking Teil des Multi-Sport-Events vom 31. Juli bis zum 3. August. Mit dem Olympia-Neuling werden in der sächsischen Landeshauptstadt nun in insgesamt 19 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben, deren Kern bilden die Sportarten Leichtathletik, Triathlon und Turnen.

Die B-Girls und B-Boys werden vor der Frauenkirche um die Meisterschaft tanzen, Fans vor Ort haben kostenfreien Zugang zu den Wettbewerben. Auch Speed-Klettern und 3x3-Basketball finden an der Frauenkirche statt. "Nach dem olympischen Jahr Pause freut sich der Deutsche Tanzsportverband, auch in Dresden dabei sein zu können. Die überragende Location mit einem Weltkulturerbe im Hintergrund wird erneut die besten Sportlerinnen und Sportler des Tanzsports anlocken und zu Höchstleistungen treiben", sagte Dr. Tim Rausche, Präsident des Deutschen Tanzsportverbandes. Bereits 2023 war Breaking bei den Finals in Duisburg dabei.

Zum ersten Mal bei den Finals sind Badminton, Faustball, Flag-Football, Lacrosse, Sport-Akrobatik und 7er-Rugby. Zudem stehen Bogensport, Fechten, Geräteturnen, Kanu-Sprint, Klettern Speed, Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Stand-Up-Paddling, Trampolin, Triathlon und 3x3 Basketball auf dem Programm.

Insgesamt wird es acht Wettkampfstätten geben, neben Breaking werden auch weitere Wettkämpfe in der Dresdner Innenstadt frei zugänglich sein. ARD und ZDF werden reichhaltig von den Finals berichten, übertragen an allen vier Tagen live im TV und in den Mediatheken.