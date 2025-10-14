CAS-Entscheid: Israel bleibt von Turn-WM ausgeschlossen

Der Ausschluss von der Weltmeisterschaft bleibt bestehen: Die israelischen Turner dürfen auch nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht an den am Sonntag beginnenden Titelkämpfen in Indonesien teilnehmen.

Der israelische Turnverband ist eigentlich an den Weltturnverband FIG herangetreten, um die Teilnahme der israelischen Athletinnen und Athleten bei der Turn-WM in Indonesien zu garantieren. Die "Anträge auf dringende einstweilige Maßnahmen" seien aber vom CAS geprüft und abgelehnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs am Dienstag.

Am vergangenen Donnerstag hat die indonesische Regierung angekündigt, keine israelischen Sportlerinnen und Sportler einreisen lassen zu wollen, da ihnen die Visa nicht gewährt wurde. Die Begründung war der Gaza-Krieg.