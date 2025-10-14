Einspruch abgelehnt
CAS-Entscheid: Israel bleibt von Turn-WM ausgeschlossen
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 17:20 Uhr
- SID
Der Ausschluss von der Weltmeisterschaft bleibt bestehen: Die israelischen Turner dürfen auch nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht an den am Sonntag beginnenden Titelkämpfen in Indonesien teilnehmen.
Der israelische Turnverband ist eigentlich an den Weltturnverband FIG herangetreten, um die Teilnahme der israelischen Athletinnen und Athleten bei der Turn-WM in Indonesien zu garantieren. Die "Anträge auf dringende einstweilige Maßnahmen" seien aber vom CAS geprüft und abgelehnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs am Dienstag.
Am vergangenen Donnerstag hat die indonesische Regierung angekündigt, keine israelischen Sportlerinnen und Sportler einreisen lassen zu wollen, da ihnen die Visa nicht gewährt wurde. Die Begründung war der Gaza-Krieg.
Nach Israel-Ausschluss: DTB reagiert mit Unverständnis
Der Deutsche Turner-Bund hatte hingegen mit Unverständnis auf die Entscheidung reagiert und weitere europäische Nationalverbände um Unterstützung gebeten. Zu einem geplanten gemeinsamen Brief mit dem österreichischen und dem Schweizer Turnverband an den FIG kam es allerdings nicht. Wie "Der Standard" berichtet, wollte Österreichs Verbandspräsidentin Gabriela Jahn als Vertreterin eines "neutralen Landes" keinerlei Forderungen gegenüber dem Weltverband erheben.
Der israelische Verband wandte sich mit seinem Anliegen auch an den FIG. Dieser behauptete aber, dass keine Maßnahmen gegen das Vorgehen Indonesiens in diesem Thema geplant seien.
Auch nach versuchtem Israel-Ausschluss: Indonesien verlor U20-WM 2023
Im März 2023 hatte ein ähnlicher Fall noch für die Absage eines Sportevents in Indonesien gesorgt. Nachdem sich indonesische Politikerinnen und Politiker gegen die Teilnahme Israels an der U20-WM im Fußball ausgesprochen hatten, war dem Land die Turnieraustragung entzogen worden.