Nach der Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Kosovo hat der schwedische Fußballverband Trainer Jon Dahl Tomasson entlassen. Schweden steckt tief in der Krise – in der laufenden WM-Qualifikation konnte das Team bislang kein einziges seiner vier Spiele gewinnen.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft soll ihre nur mehr winzige WM-Chance ohne Trainer Jon Dahl Tomasson ergreifen. Der dänische Coach wurde am Dienstag als Reaktion auf die 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo vom Verband freigestellt.

Ein Nachfolger für den früheren Bundesliga-Stürmer wurde zunächst nicht benannt.

Tomasson habe "nicht die erhofften Ergebnisse erzielt", sagte Verbandschef Simon Aström und verwies darauf, dass Schweden seine Hoffnungen auf die WM-Teilnahme über den Umweg Play-offs wahren müsse.

Verbandsdirektor Kim Källström ergänzte: "Wir glauben, dass diese Mannschaft es zur WM schaffen kann", allerdings unter anderer, neuer Führung.

Die Trennung von Tomasson nannte er "traurig". Doch dem Verband blieb keine andere Wahl: Schweden ist in der Gruppe B mit einem Punkt aus vier Spielen Letzter hinter der Schweiz, Kosovo und Slowenien und hat nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei, der für die Play-offs im März reichen würde.