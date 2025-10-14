Anzeige
wm-qualifikation live auf joyn

WM-Quali: Schweden wirft Trainer Jon Dahl Tomasson raus – "Schlimmste, was Schwedens Fußball je erlebt hat"

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 17:18 Uhr
  • SID

Nach der Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Kosovo hat der schwedische Fußballverband Trainer Jon Dahl Tomasson entlassen. Schweden steckt tief in der Krise – in der laufenden WM-Qualifikation konnte das Team bislang kein einziges seiner vier Spiele gewinnen.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft soll ihre nur mehr winzige WM-Chance ohne Trainer Jon Dahl Tomasson ergreifen. Der dänische Coach wurde am Dienstag als Reaktion auf die 0:1-Niederlage in der Qualifikation gegen Kosovo vom Verband freigestellt.

Ein Nachfolger für den früheren Bundesliga-Stürmer wurde zunächst nicht benannt.

Tomasson habe "nicht die erhofften Ergebnisse erzielt", sagte Verbandschef Simon Aström und verwies darauf, dass Schweden seine Hoffnungen auf die WM-Teilnahme über den Umweg Play-offs wahren müsse.

Verbandsdirektor Kim Källström ergänzte: "Wir glauben, dass diese Mannschaft es zur WM schaffen kann", allerdings unter anderer, neuer Führung.

Die Trennung von Tomasson nannte er "traurig". Doch dem Verband blieb keine andere Wahl: Schweden ist in der Gruppe B mit einem Punkt aus vier Spielen Letzter hinter der Schweiz, Kosovo und Slowenien und hat nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei, der für die Play-offs im März reichen würde.

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation

Schweden-Fans forderten Rauswurf von Jon Dahl Tomasson

Die jüngste Pleite, Tomassons siebte in 18 Länderspielen auf der schwedischen Bank, sei "vielleicht das Schlimmste, was Schwedens Fußball je erlebt hat" gewesen, hieß es in der Presse.

Abermals quittierten die Fans den leblosen Auftritt mit Pfiffen. Zudem prangte auf einem Banner "JDT raus" - inklusive einer Beleidigung.

Dabei verfügt Schweden über Klassespieler wie Alexander Isak oder Viktor Gyökeres. Ein Schlupfloch zur 13. WM-Teilnahme könnte sich aber selbst dann noch auftun, falls Schweden Dritter oder Vierter in seiner Qualigruppe wird: Als einer der Gruppensieger in der Nations League würde das "Ladslaget" die Play-offs auch dann erreichen, falls sich sechs andere Staffel-Erste regulär für die Endrunde qualifizieren.

