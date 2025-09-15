Armand Duplantis hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio nach Belieben dominiert, die Konkurrenz wortwörtlich überflogen und sich die nächste Goldmedaille im Stabhochsprung gesichert. Dabei stellte er zugleich einen weiteren Weltrekord auf.

Nächste Weltrekord-Show: Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (Schweden) hat bei der Leichtathletik-WM seinen Titel-Hattrick perfekt gemacht – und seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter auf 6,30 m verbessert.

Der 25-Jährige dominierte den Wettbewerb nach Belieben, überquerte die 6,30 m unter dem Jubel der Fans in Tokio in seinem dritten Versuch und setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort.

Es war zudem der erste Weltrekord bei den Titelkämpfen in Japan.

Duplantis sicherte sich durch die erneute Galavorstellung eine Extra-Prämie von 100.000 US-Dollar. Hinzu kommen 70.000 für sein drittes WM-Gold in Serie – ein lukrativer Abend für den Sunnyboy.

Für den starken Griechen Emmanouil Karalis, der 6,00 m übersprang, blieb nur Silber übrig. Bronze gewann Kurtis Marschall (5,95/Australien).