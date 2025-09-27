Ryder Cup: Team Europa baut Führung aus

Team Europa hat die schwierige Auswärts-Atmosphäre beim 45. Ryder Cup auch am zweiten Tag eindrucksvoll gemeistert und den Vorsprung sogar noch ausgebaut.

Auf dem Golfkurs im Bethpage State Park von Long Island erspielten die Europäer am Samstag zunächst eine 8,5:3,5-Führung gegen die namhaften Gegner aus den USA, am Nachmittag (Ortszeit) wurde die zweite Runde noch mit vier Fourballs fortgesetzt.

14 Punkte benötigt die Europa-Auswahl um Kapitän Luke Donald als Titelverteidiger, um den ewigen Vergleich zum elften Mal bei den vergangenen 15 Ausgaben zu gewinnen. Zuletzt hatte sich Europa 2023 in Rom durchgesetzt. Ein Triumph im Staat New York wäre der erste Auswärtssieg seit 2012, als die Europäer das "Wunder von Medinah" in Illinois vollbracht hatten. Erstmals ausgespielt wurde der Ryder Cup im Jahr 1927.

"Wir müssen jetzt dran bleiben", sagte der fünfmalige Major-Gewinner Rory McIlroy, der sich zwischendurch mit den amerikanischen Fans anlegte: Deren Zwischenrufe während der Schläge nervten den Nordiren sichtlich. Eine ablehnende Stimmung sei "erwartbar, so ist das bei einem Auswärts-Ryder-Cup", sagte er: "Zwischen den Schlägen sollen sie sagen, was sie wollen, das ist okay. Aber seid so respektvoll, uns schlagen zu lassen, gebt uns die selbe Chance, die die Amerikaner haben."