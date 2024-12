Jeans sind dem Schachverband eigentlich nicht fein genug. Magnus Carlsen ließ sich davon aber nicht beeindrucken und darf nach Einlenken des Weltverbandes nun doch an der Blitzschach-WM teilnehmen.

Magnus Carlsen hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt - und am Ende doch seinen Willen bekommen.

Eigentlich kam das Ende für den Superstar der Szene bei der Schnell- und Blitzschach-Weltmeisterschaft in New York (26.-31.12.) aus einem ungewöhnlichen Grund - nach einem Verstoß gegen den Dresscode bei der Veranstaltung.

Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn der Schach-Weltverband FIDE hat mittlerweile doch noch eingelenkt und sich dem Willen des Norwegers gebeugt. Bei der Kleidung sei man zu mehr "Flexibilität" bereit, erklärte der Verband auf "X". Der Entscheidung seien "viele Gespräche" vorausgegangen, wie die Nummer 1 der Schach-Weltrangliste andeutete.

"Lange Rede, kurzer Sinn: Wir können darüber reden, wie es dazu kam, aber ich spiele mindestens noch einen Tag in New York, und wenn ich gut abschneide, noch einen Tag danach", erklärte Carlsen in einem Interview gegenüber der Schach-Plattform "Take Take Take".

Das Schnellschachturnier wurde entsprechend ohne Carlsen ausgetragen, überraschend gewann dabei der erst 18-jährige Russe Wolodar Mursin. An diesem Montag begann dann die zweitägige Blitz-WM - mit Branchen-Primus Carlsen.