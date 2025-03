Ehemaliger Trainer von Boy trauert

"Madlen war eine herausragende Reiterin, die mit ganz viel Gefühl anspruchsvolle Pferde gearbeitet und so weiterentwickelt hat, dass sie mit Ihnen großartige Erfolge erzielen konnte, und das alles schon in so jungen Jahren. Viel wichtiger aber – Madlen war eine so wunderbare und beeindruckende junge Dame", so ihr ehemaliger Trainer Jörg Münzner.

Boys langjähriger Wegbegleiter betonte darüber hinaus: "Gut gelaunt, fröhlich, herzlich, mitfühlend, dann aber auch ernst, fokussiert, zielstrebig, selbstkritisch, und kritikfähig, dabei ihre Meinung immer auf liebenswerte Art und Weise vertretend. Ich werde das alles so vermissen, ihr fröhliches 'Hallo Jörg' werde ich für immer in Erinnerung behalten."