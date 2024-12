Carlsen nahm das Aus mit Humor, postete auf X ein Foto von sich, versehen mit dem Kommentar "OOTD" (Outfit of the Day).

Carlsen wird übrigens im Januar erstmals für den FC St. Pauli am Brett sitzen. Das gaben die Hamburger am Freitag bekannt. Demnach soll die Nummer eins der Welt aus Norwegen am 11. und 12. Januar in der Hansestadt für den Aufsteiger an der 5. und 6. Runde der Schach-Bundesliga teilnehmen. Weitere Spieltage mit Beteiligung von Carlsen sind geplant, unter anderem im März als großes Event im Millerntor-Stadion.