Schach - Magnus Carlsen sorgt mit WM-Novum für nächsten Aufreger: "Ein Witz"

Nächster Skandal um Schach-Weltmeister Magnus Carlsen. Bei der Blitzschach-WM einigte er sich mit seinem Gegner auf ein Remis - obwohl das gar nicht vorgesehen ist.

Magnus Carlsen hat die Schach-Welt einmal mehr in Aufruhr versetzt. Der Norweger einigte sich bei der Blitzschach-WM in New York nach einem Final-Marathon mit dem Russen Ian Nepomniachtchi eigenmächtig auf ein eigentlich nicht vorgesehenes Remis - und sorgte für heftige Proteste. "Die Schach-Welt ist offiziell ein Witz", schrieb sein Intimfeind Hans Niemann aus den USA bei "X".