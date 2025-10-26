Schlag den Star LIVE auf ProSieben und Joyn
Schlag den Star: Jan Ullrich schlägt Sven Hannawald trotz Mona-Lisa-Aussetzer
- Aktualisiert: 26.10.2025
- 09:52 Uhr
- ran.de
Im Duell der Sport-Legenden bei Schlag den Star hat Ex-Radprofi Jan Ullrich den ehemaligen Skispringer Sven Hannawald bezwungen – bei Blamieren oder Kassieren erlaubten sich allerdings beide einen Schnitzer.
Die 97. Ausgabe von "Schlag den Star" hatte es in sich: Zwei der größten Sportler Deutschlands gaben sich die Ehre und kämpften um 100.000 Euro. Am Ende behielt Jan Ullrich (51) die Oberhand über Sven Hannawald (50).
Dabei startete Hannawald besser, lag bis zu "Blamieren oder Kassieren" nach Siegen unter anderem in den Spielen "Zählen" und "Fußball" vorn.
Doch beim Quiz-Klassiker sahen dann beide nicht gut aus: Erst lag Ullrich bei der Frage nach dem Maler der berühmten Mona Lisa mit seiner Antwort "Picasso!" deutlich daneben – richtig wäre Leonardo da Vinci gewesen.
Wenig später verschätzte sich aber auch Hannawald gewaltig, der bei der Frage nach der Anzahl der bisherigen Päpste in der Geschichte (richtige Antwort: 267) mit seiner Antwort 17 deutlich daneben lag.
Auf die "Musterung" als Eignungstest vor einem potenziellen Wehrdienst kamen beide Sportler nicht.
Nächstes Duell: Team Satire vs. Team Comedy
Schon vor der Sendung sagte Hannawald zu Joyn: "Körperlich schaue ich, dass ich meinen Grundlevel halte. Gleichzeitig versuche ich mein Gedächtnis zu trainieren. Mein Bammelspiel ist nämlich 'Blamieren oder Kassieren.'“
Am Ende brachte das Spiel "Ringing the plane" um kurz vor ein Uhr nachts die Entscheidung: Ullrich gewann und sicherte sich damit die 100.000 Euro.
- Schlag den Star am 1. November um 20:15 Uhr: Team Satire vs. Team Comedy live und kostenlos auf Joyn
"Obwohl ich gleich zu Beginn so viele Spiele verloren habe, bin ich relativ locker geblieben", sagte Ullrich nach dem Sieg: "Sven war auch ein geiler Gegner, der es super spannend gemacht hat. Die Spiele waren cool, da konnte man so richtig wieder Kind werden. Habe das schon lange nicht mehr gemacht, so ein Flugzeug zu werfen … Aber dann hier zum Schluss vor Familie und Freunden die Show noch zu gewinnen, das war schon richtig geil. Es hat wirklich Spaß gemacht."
Sven Hannawald versucht seine Niederlage so wegzustecken: "Das, was ich mir im Vorfeld vorgestellt habe, ist dann auch erwartungsgemäß eingetroffen. Dass es um Spiele geht, wo es um Kleinigkeiten ging. Vorwiegend um Geschicklichkeit, der Kopf musste mitspielen, man musste sich reindenken und tüfteln. Das ist ja auch typisch und der Grund, warum ich diese Sendung schon seit Jahren so liebe mich natürlich gefreut habe, jetzt mit Jan endlich auch mal dabei sein zu dürfen."
Am kommenden Samstag, den 1. November geht es weiter mit Schlag den Star: Dann tritt Team Satire aus Fabian Köster und Lutz van der Horst (heute show) gegen Team Comedy mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar an (20:15 Uhr im Livestream auf Joyn).
Jan Ullrich gegen Sven Hannawald – das Spiele-Protokoll
Spiel 1 – Luftzug
Laues Lüftchen: Um in den Abend zu starten, müssen die Olympiasieger mit Hilfe eines Brettes fünf mit Tüten behangene Pylonen freiwedeln. Jan ist schneller, vergisst aber zu buzzern, so dass sich Sven den ersten Punkt sichert und mit 1:0 in Führung geht.
Spiel 2 – Hochwurfball
Sportlich geht es beim Duell der Giganten weiter: Die beiden Ex-Spitzensportler müssen sechs Gymnastikbälle in einen hohen Turm werfen. Nach drei kräftezehrenden Durchgängen holt sich Jan den Sieg, liegt mit 2:1 vorne.
Spiel 3 – Sportler
Am Pult geht es weiter: Opdi zeigt das Foto eines Sportlers. Wer zuerst weiß, in welcher Sportart der gezeigte aktiv ist, bekommt den Punkt. Souverän sichert sich Sven Hannawald die wertvollen Punkte und holt sich mit 4:2 die Führung.
Spiel 4 – Werfen-Titschen-Fangen
Wer beweist im Außenbereich beim "3-in 1-Spiel" die bessere Taktik? Die Gegner müssen abwechselnd von der Abwurflinie einen Ball werfen und nachdem dieser einmal aufgetitscht ist, aus der Luft fangen. Ihre erreichten Weiten werden addiert. Sven fliegt regelrecht über die Strecke und baut seine Führung auf 8:2 aus.
Spiel 5 – Kart-Schnecke
Wrooom – jetzt wird in die (Elektro)-Pedale getreten: Die beiden Weltmeister fahren im schneckenähnlichen Parcours gegeneinander rasante Kart-Duelle, nach jedem Durchgang wird das Kart gewechselt. Jan riskiert mehr und kann vier Durchgänge für sich entscheiden, darf sich so über fünf wichtige Punkte freuen. Aber Sven liegt mit 8:7 noch knapp vorn.
Spiel 6 – Hoverball
Wieder im Studio geht es knifflig weiter: Die Gegner müssen einen Tischtennisball einmal auf der Spielfläche auftitschen lassen, dieser soll den Platz im Luftstrom des dort schwebenden Balles einnehmen. Die Sportler spielen abwechselnd. Jan entscheidet zuerst zwei Gewinnsätze für sich und übernimmt erneut Mal Führung mit 13:8.
Spiel 7 – Zählen
Brauch ich eine Brille? ProSieben spendiert Sven und Jan einen kostenlosen Sehtest: Sie sollen zählen, wie oft sie einen bestimmten Gegenstand in einem kurzen Film sehen. Jan liegt zu oft daneben, so dass Sven sich sieben Punkte sichern kann und mit 15:13 in Führung geht.
Spiel 8 – Fußball
Wie viel Balltalent vereinen der Ex-"Tour de France"-Sieger und der "Vierschanzen-Tournee"-Sieger? Im Fußball-Duell spielen sie zwei Mal drei Minuten. Sven gewinnt und kann seinen Vorsprung auf 23:13 ausbauen.
Spiel 9 – Töne merken
Hast du Töne? Jedes Feld gibt einen Ton ab. Die Gegner müssen die Felder in der richtigen Reihenfolge ausknipsen. Hier ist das Gedächtnis gefragt. Sven Hannawald entscheidet das Spiel für sich: 32:13.
Spiel 10 – Blamieren oder kassieren
Viviane Geppert präsentiert im roten Anzug das legendäre Quiz. Nach 13 Fragen sprintet Jan im Schätzduell zum Sieg in Spiel 10 und kassiert 10 wichtige Punkte. Doch Sven führt weiterhin mit 32:23.
Spiel 11 – Das Riesenrad
Rasantes Zeitfahren in Runde 11: Die Gegner absolvieren in XL-Rädern sitzend nacheinander die Parcours-Runden. Wer die jeweilige Runde schneller fährt, gewinnt den Durchgang. Sven liegt der Parcours besser, er gewinnt keuchend, baut seinen Vorsprung auf 43:23 aus.
Spiel 12 – Solo-Badminton
Die Olympiasieger müssen einen Badmintonball innerhalb einer Minute möglichst oft über das Netz spielen – für jede Überquerung gibt es einen Punkt. Nach drei Durchgängen sichert sich Jan zwölf wertvolle Punkte. Dennoch fliegt Ex-Skispringer Sven Hannawald weiterhin mit 43:35 davon.
Spiel 13 – Länder
Wer hat besser in Erdkunde aufgepasst? Jan und Sven müssen abwechselnd Länder eines Kontinents benennen. Die zu benennenden Länder sind dabei nummeriert, die Gegner können sich jeweils abwechselnd ein Land aussuchen. Jan punktet und übernimmt wieder die Führung mit 48:43.
Spiel 14 – Ringing The Plane
Matchball-Spiel für "Tour de France"-Sieger Jan Ullrich. Im "Sudden Death"-Modus müssen die Gegner ein Spielzeugflugzeug mit einem Haken so an ein Seil werfen, dass es daran hängen bleibt. Jan gelingt es nach zahlreichen Versuchen als Erstes. Er gewinnt die Show und sichert sich mit 62:43 und nach seinem Aufholkampf die 100.000 Euro.