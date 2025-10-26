Im Duell der Sport-Legenden bei Schlag den Star hat Ex-Radprofi Jan Ullrich den ehemaligen Skispringer Sven Hannawald bezwungen – bei Blamieren oder Kassieren erlaubten sich allerdings beide einen Schnitzer. Die 97. Ausgabe von "Schlag den Star" hatte es in sich: Zwei der größten Sportler Deutschlands gaben sich die Ehre und kämpften um 100.000 Euro. Am Ende behielt Jan Ullrich (51) die Oberhand über Sven Hannawald (50). Dabei startete Hannawald besser, lag bis zu "Blamieren oder Kassieren" nach Siegen unter anderem in den Spielen "Zählen" und "Fußball" vorn. Auf Joyn gibt es das Duell der deutschen Sportgiganten komplett im kostenlosen Relive. Doch beim Quiz-Klassiker sahen dann beide nicht gut aus: Erst lag Ullrich bei der Frage nach dem Maler der berühmten Mona Lisa mit seiner Antwort "Picasso!" deutlich daneben – richtig wäre Leonardo da Vinci gewesen. Wenig später verschätzte sich aber auch Hannawald gewaltig, der bei der Frage nach der Anzahl der bisherigen Päpste in der Geschichte (richtige Antwort: 267) mit seiner Antwort 17 deutlich daneben lag. Auf die "Musterung" als Eignungstest vor einem potenziellen Wehrdienst kamen beide Sportler nicht.

Anzeige

Anzeige

Nächstes Duell: Team Satire vs. Team Comedy Schon vor der Sendung sagte Hannawald zu Joyn: "Körperlich schaue ich, dass ich meinen Grundlevel halte. Gleichzeitig versuche ich mein Gedächtnis zu trainieren. Mein Bammelspiel ist nämlich 'Blamieren oder Kassieren.'“ Am Ende brachte das Spiel "Ringing the plane" um kurz vor ein Uhr nachts die Entscheidung: Ullrich gewann und sicherte sich damit die 100.000 Euro. Schlag den Star am 1. November um 20:15 Uhr: Team Satire vs. Team Comedy live und kostenlos auf Joyn "Obwohl ich gleich zu Beginn so viele Spiele verloren habe, bin ich relativ locker geblieben", sagte Ullrich nach dem Sieg: "Sven war auch ein geiler Gegner, der es super spannend gemacht hat. Die Spiele waren cool, da konnte man so richtig wieder Kind werden. Habe das schon lange nicht mehr gemacht, so ein Flugzeug zu werfen … Aber dann hier zum Schluss vor Familie und Freunden die Show noch zu gewinnen, das war schon richtig geil. Es hat wirklich Spaß gemacht." Sven Hannawald versucht seine Niederlage so wegzustecken: "Das, was ich mir im Vorfeld vorgestellt habe, ist dann auch erwartungsgemäß eingetroffen. Dass es um Spiele geht, wo es um Kleinigkeiten ging. Vorwiegend um Geschicklichkeit, der Kopf musste mitspielen, man musste sich reindenken und tüfteln. Das ist ja auch typisch und der Grund, warum ich diese Sendung schon seit Jahren so liebe mich natürlich gefreut habe, jetzt mit Jan endlich auch mal dabei sein zu dürfen." Am kommenden Samstag, den 1. November geht es weiter mit Schlag den Star: Dann tritt Team Satire aus Fabian Köster und Lutz van der Horst (heute show) gegen Team Comedy mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar an (20:15 Uhr im Livestream auf Joyn).

Anzeige

Anzeige