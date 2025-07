Schwimm-WM in Singapur: Gold für Florian Wellbrock auch über fünf Kilometer

Nachdem der deutsche Schwimm-Star Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Singapur über zehn Kilometer im Freiwasser Gold holte, war er auch über fünf Kilometer der Schnellste.

Florian Wellbrock hat bei der Schwimm-WM in Singapur sein goldenes Comeback nach dem Olympia-Debakel fortgesetzt. Zwei Tage nach seinem Triumph über zehn Kilometer siegte der Tokio-Olympiasieger auch im zweiten Freiwasserrennen über die halbe Distanz.

Der 27-Jährige aus Magdeburg schlug nach drei Runden im mehr als 30 Grad warmen Meer vor der Insel Sentosa in 57:26,4 Minuten erneut vor Italiens Serien-Europameister Gregorio Paltrinieri an und sicherte sich sein insgesamt achtes WM-Gold.

Bronze ging an den Franzosen Marc-Antoine Olivier. Der Olympiazweite Oliver Klemet, der am Mittwoch eine Zehntelsekunde an Edelmetall vorbeigeschwommen war, landete mit 15,8 Sekunden Rückstand auf Platz neun. "Es war wirklich hart heute", sagte Wellbrock, "ein Tag Pause nach den zehn Kilometern war nicht genug, um sich zu erholen. Deshalb waren alle so müde."

Wellbrock setzte sich am Palawan Beach zunächst an die Füße des furios gestarteten ungarischen Olympiadritten David Betlehem. Klemet hatte früh Probleme, den Anschluss zu halten, kämpfte sich aber wieder an die Spitze heran. In der zweiten Runde übernahm Wellbrock die Führung, die er kontinuierlich ausbaute.