"Großer Verlust"

Trauer in der Schachwelt: US-Großmeister Daniel Naroditsky ist überraschend verstorben

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 09:54 Uhr
  • Leon Kerninger

Die US-amerikanische Schachwelt trauert um den plötzlichen Verlust von Daniel Naroditsky. Das gab seine Familie in einem Statement bekannt. Eine Todesursache ist bisher nicht bekannt.

In der Aussendung heißt es: "Mit großer Trauer geben wir den unerwarteten Tod von Daniel Naroditsky bekannt. Daniel war ein talentierter Schachspieler, Kommentator und Pädagoge und ein geschätztes Mitglied der Schachgemeinschaft, das von Fans und Spielern auf der ganzen Welt bewundert und respektiert wurde."

Naroditsky galt als einer der bekanntesten Schachspieler der USA. Sein Talent wurde bereits sehr früh entdeckt. Er wurde U12-Weltmeister und ein paar Jahre später mit 18 Jahren Schachgroßmeister.

Neben Platz neun bei der letztjährigen Blitzweltmeisterschaft war der 29-Jährige auch als Autor und Kommentator berühmt geworden. Bei Twitch folgten ihm 340.000 Leute, bei YouTube sogar 490.000.

Naroditsky-Tod: Wegbegleiter sprechen von "großem Verlust"

Auf der Plattform X äußerten sich viele Schachfans und Stars zum plötzlichen Tod des Großmeisters. Der internationale Schachverband sprach von einem "talentierten Schachspieler, Kommentator und Pädagogen".

Hikaru Nakamura postete, dass er "am Boden zerstört" sei und dass der Tod von Naroditsky ein "großer Verlust" für die Schachwelt sei.

