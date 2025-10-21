NFL - Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich Turnover-Festival

Die Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich im zweiten Monday Night Game ein Turnover-Festival. Die Partie endet erst um halb 8 deutscher Zeit.

Die Mini-Serie der Houston Texans ist gerissen. Nach zuletzt überzeugenden Siegen gegen die Tennessee Titans und Baltimore Ravens endet das zweite NFL Monday Night Game gegen die Seattle Seahawks mit einer 19:27-Niederlage.

Zuvor konnten die Detroit Lions die Tampa Bay Buccaneers besiegen.

Dabei hagelte es auf beiden Seiten Turnover. Bei den Seahawks warfen Sam Darnold und Receiver Cooper Kupp je eine Interception. Dazu kamen zwei Fumbles.