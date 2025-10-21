NFL Woche 7
NFL - Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich Turnover-Festival
21.10.2025
- 08:14 Uhr
- ran.de
Die Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich im zweiten Monday Night Game ein Turnover-Festival. Die Partie endet erst um halb 8 deutscher Zeit.
Die Mini-Serie der Houston Texans ist gerissen. Nach zuletzt überzeugenden Siegen gegen die Tennessee Titans und Baltimore Ravens endet das zweite NFL Monday Night Game gegen die Seattle Seahawks mit einer 19:27-Niederlage.
Zuvor konnten die Detroit Lions die Tampa Bay Buccaneers besiegen.
Dabei hagelte es auf beiden Seiten Turnover. Bei den Seahawks warfen Sam Darnold und Receiver Cooper Kupp je eine Interception. Dazu kamen zwei Fumbles.
Auf Seiten der Texans warf C.J. Stroud zwar nur eine Interception. Doch die Franchise muss im dritten und letzten Viertel gleich drei Turnover on Downs hinnehmen. Dabei hatten die Texans durchaus noch Chancen auf den Sieg.
Bei den Seahawks überzeugte hingegen erneut Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba. Der 23-Jährige fing acht Bälle für 123 Yards und einen Touchdown. Running Back Zach Charbonnet steuerte zwei weitere Touchdowns bei.
Seattle Seahawks weiter auf Playoff-Kurs
Bei den Texans ging offensiv derweil nicht viel. Vor allem das Laufspiel war an diesem Abend unterirdisch. In 15 Laufversuchen kamen die Running Backs Nick Chubb und Woody Marks auf zusammen gerade mal 31 Yards. Letzterer fing immerhin noch den einzigen Touchdown-Pass des Tages aus Sicht der Texans.
Mit einer Bilanz von 5:2 sind die Seahawks um Quarterback Sam Darnold weiter voll auf Playoff-Kurs. Die Houston Texans stehen mit zwei Siegen und vier Niederlagen aktuell nur auf Rang drei in der AFC South.