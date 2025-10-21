Anzeige
NFL Woche 7

NFL - Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich Turnover-Festival

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 08:14 Uhr
  • ran.de

Die Houston Texans und Seattle Seahawks liefern sich im zweiten Monday Night Game ein Turnover-Festival. Die Partie endet erst um halb 8 deutscher Zeit.

Die Mini-Serie der Houston Texans ist gerissen. Nach zuletzt überzeugenden Siegen gegen die Tennessee Titans und Baltimore Ravens endet das zweite NFL Monday Night Game gegen die Seattle Seahawks mit einer 19:27-Niederlage.

Zuvor konnten die Detroit Lions die Tampa Bay Buccaneers besiegen.

Dabei hagelte es auf beiden Seiten Turnover. Bei den Seahawks warfen Sam Darnold und Receiver Cooper Kupp je eine Interception. Dazu kamen zwei Fumbles.

Anzeige
Anzeige
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Auf Seiten der Texans warf C.J. Stroud zwar nur eine Interception. Doch die Franchise muss im dritten und letzten Viertel gleich drei Turnover on Downs hinnehmen. Dabei hatten die Texans durchaus noch Chancen auf den Sieg.

Bei den Seahawks überzeugte hingegen erneut Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba. Der 23-Jährige fing acht Bälle für 123 Yards und einen Touchdown. Running Back Zach Charbonnet steuerte zwei weitere Touchdowns bei.

Anzeige

Seattle Seahawks weiter auf Playoff-Kurs

Bei den Texans ging offensiv derweil nicht viel. Vor allem das Laufspiel war an diesem Abend unterirdisch. In 15 Laufversuchen kamen die Running Backs Nick Chubb und Woody Marks auf zusammen gerade mal 31 Yards. Letzterer fing immerhin noch den einzigen Touchdown-Pass des Tages aus Sicht der Texans.

Mit einer Bilanz von 5:2 sind die Seahawks um Quarterback Sam Darnold weiter voll auf Playoff-Kurs. Die Houston Texans stehen mit zwei Siegen und vier Niederlagen aktuell nur auf Rang drei in der AFC South.

Mehr News und Videos
2242274617
News

Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 11:12 Uhr
2242067551
News

Touchdown aberkannt: Vikings toben nach Pleite

  • 21.10.2025
  • 11:11 Uhr
imago images 1068041521
News

Lions vs. Buccaneers: Comeback endet tragisch, Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 10:21 Uhr
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich
News

Playoff Picture der NFL: Ein direktes Re-Match

  • 21.10.2025
  • 10:12 Uhr

NFL: Häme für Miami Dolphins - McDaniel-Rauswurf gefordert

  • Video
  • 02:58 Min
  • Ab 0
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 21.10.2025
  • 09:40 Uhr
imago images 1059515760
News

Nach Rücktritt: Super-Bowl-Sieger mit Comeback

  • 21.10.2025
  • 08:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks on prior to the game against the Wa...
News

Kommentar: Jerry Jones versaut Dak den MVP-Award

  • 21.10.2025
  • 08:50 Uhr
Touchdown: Jaxon Smith-Njigba (mit Ball) feiert
News

NFL: Seattle schlägt Houston und bleibt auf Play-off-Kurs

  • 21.10.2025
  • 08:45 Uhr
New England Patriots v Tennessee Titans
News

Maye pulverisiert Patriots-Rekord von Brady

  • 21.10.2025
  • 08:44 Uhr